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        Denize giren kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli, adli kontrolle serbest

        BARTIN'dadenize giren bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 13:52 Güncelleme: 25.07.2024 - 13:55
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        Denize giren kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli, adli kontrolle serbest
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        BARTIN'dadenize giren bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan H.M (34), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, önceki gün akşam saatlerinde Mugada Sahili'ndeki plajda meydana geldi. Denize giren kadın, yanına yaklaşan H.M.'nin kendisini taciz ettiğini iddia edip, tepki gösterdi. H.M. çevredekiler tarafından darbedildi. Linç edilmek istenen H.M., bazı kişiler ve cankurtaranların araya girmesiyle kurtarıldı. Hafif yaralanan H.M., götürüldüğü Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadın şikayetçi olurken, H.M. ifadesinde suçlamaları reddetti. Daha sonra Amasra Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından H.M, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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