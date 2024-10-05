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        Bartın'da 3,5 milyon liralık dolandırıcılıkta 5 tutuklama

        BARTIN'dapolis ve savcı olduklarını söyleyip, hırsızlık ve terör örgütü üyeliği bahanesiyle 2 kişinin 3,5 milyon lirasını dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 14:04 Güncelleme: 05.10.2024 - 14:10
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        Bartın'da 3,5 milyon liralık dolandırıcılıkta 5 tutuklama
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        BARTIN'dapolis ve savcı olduklarını söyleyip, hırsızlık ve terör örgütü üyeliği bahanesiyle 2 kişinin 3,5 milyon lirasını dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

        Kent merkezinde yaşayan 2 kişiyi 13 ile 26 Eylül tarihlerinde telefonla arayıp, savcı ve polis olduklarını söyleyen şüpheliler, hırsızlık ve terör örgütü üyeliği bahanesiyle mağdurların 3,5 milyon lirasını dolandırdı. 'Kuyumcuda yapılan hırsızlıkta isminiz karıştı' gibi söylemlerde bulunup, durumun düzeltilmesi için mağdurların ellerindeki para ve ziynet eşyalarının kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen şüphelilere yönelik Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        SORUŞTURMADA İKİNCİ OPERASYON

        Şüphelilerin tespit edilen adreslerine Bartın, Şanlıurfa ve İstanbul'da baskınlar yapıldı. 3 şüpheli tutuklanırken, soruşturma kapsamında ikinci operasyon düzenlendi. Bartın, Şanlıurfa ve İstanbul'da bu kez farklı adresler basıldı. 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı, 5'e yükseldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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