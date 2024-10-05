Bartın'da 3,5 milyon liralık dolandırıcılıkta 5 tutuklama

BARTIN'dapolis ve savcı olduklarını söyleyip, hırsızlık ve terör örgütü üyeliği bahanesiyle 2 kişinin 3,5 milyon lirasını dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

Kent merkezinde yaşayan 2 kişiyi 13 ile 26 Eylül tarihlerinde telefonla arayıp, savcı ve polis olduklarını söyleyen şüpheliler, hırsızlık ve terör örgütü üyeliği bahanesiyle mağdurların 3,5 milyon lirasını dolandırdı. 'Kuyumcuda yapılan hırsızlıkta isminiz karıştı' gibi söylemlerde bulunup, durumun düzeltilmesi için mağdurların ellerindeki para ve ziynet eşyalarının kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen şüphelilere yönelik Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.