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        Bartın'da 564 yıllık cami yandı (2)

        SOĞUTMAÇALIŞMALARI SÜRÜYORKaldırım Mahallesi'ndeki tarihi Hasandede Camii'nde çıkan, Bartın, Ulus, Abdipaşa ve Kumluca belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Bartın ve Ulus orman işletme müdürlüklerine ait arazözler tarafından kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 17:00 Güncelleme: 09.10.2024 - 17:05
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        Bartın'da 564 yıllık cami yandı (2)
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        SOĞUTMAÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Kaldırım Mahallesi’ndeki tarihi Hasandede Camii’nde çıkan, Bartın, Ulus, Abdipaşa ve Kumluca belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Bartın ve Ulus orman işletme müdürlüklerine ait arazözler tarafından kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor. Cami imamı Nurettin Altekin, “Biz öğle namazından çıktıktan sonra içeride bulunan kadınların bağrışmalarıyla yangını öğrendik. Sonrası bu halde, çok üzüldük” dedi.

        Polis ekipleri cami çevresine şerit çekerek inceleme başlattı. Caminin ana taşıyıcı ağaç direklerinin sağlam olduğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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