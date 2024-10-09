Bartın'da 564 yıllık cami yandı (2)

SOĞUTMAÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kaldırım Mahallesi’ndeki tarihi Hasandede Camii’nde çıkan, Bartın, Ulus, Abdipaşa ve Kumluca belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Bartın ve Ulus orman işletme müdürlüklerine ait arazözler tarafından kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor. Cami imamı Nurettin Altekin, “Biz öğle namazından çıktıktan sonra içeride bulunan kadınların bağrışmalarıyla yangını öğrendik. Sonrası bu halde, çok üzüldük” dedi.

Polis ekipleri cami çevresine şerit çekerek inceleme başlattı. Caminin ana taşıyıcı ağaç direklerinin sağlam olduğu görüldü.