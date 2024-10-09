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        Kayalıklardan düşen Rus turist ekipler tarafından kurtarıldı

        BARTIN'ın Amasra ilçesine kruvaziyer gemisiyle gelen 2 Rus turist, yüzmek için kayalıkların olduğu bölgeye gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 18:04 Güncelleme: 09.10.2024 - 18:04
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        Kayalıklardan düşen Rus turist ekipler tarafından kurtarıldı
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        BARTIN’ın Amasra ilçesine kruvaziyer gemisiyle gelen 2 Rus turist, yüzmek için kayalıkların olduğu bölgeye gitti. Kayalıklarda düşerek yaralanan genç turist Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

        Sabah saatlerinde ‘Astoria Grande’ isimli kruvaziyer gemisiyle tarihi ve turistik ilçe Amasra’ya bin 113 Rus turist geldi. Gemide bulunan 2 Rus genç yüzmek için Amasra küçük limandaki kayalıklara gitti. Burada gençlerden biri kayalıklardan düşerek, ayağından yaralandı. Yanındaki arkadaşı denizde bulunan balıkçılardan yardım istedi. Balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi botla 2 Rus gencin bulunduğu bölgeye gitti. Yaralı turist ile arkadaşı bota alınarak, Amasra limanına getirildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Rus turist, tedavisi için Bartın Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Rus genç tedavisinin ardından Samsun’a hareket eden Kruvaziyer gemisine geri döndü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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