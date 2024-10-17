Bartın'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

Kent merkezinde gece saatlerinde aralıklarla yağmur etkili olurken; yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki 1400 rakımlı Gezen, Ardıç ve Katırovası yaylalarında kar yağışı etkili oldu. Bölgedeki orman işçileri, beyaz ile kaplanan alanları fotoğraflayıp, sosyal medyadan paylaştı. Kar yağışı, kısa süre sonra etkisini kaybetti.

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