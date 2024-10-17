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        Bartın'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

        BARTIN'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 14:31 Güncelleme: 17.10.2024 - 14:35
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        Bartın'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü
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        BARTIN'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Yaylalarda çalışan orman işçileri, kar yağışını görüntüledi.

        Kent merkezinde gece saatlerinde aralıklarla yağmur etkili olurken; yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki 1400 rakımlı Gezen, Ardıç ve Katırovası yaylalarında kar yağışı etkili oldu. Bölgedeki orman işçileri, beyaz ile kaplanan alanları fotoğraflayıp, sosyal medyadan paylaştı. Kar yağışı, kısa süre sonra etkisini kaybetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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