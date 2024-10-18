Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da demir-çelik fabrikasında patlama: 10 yaralı (2)

        YARALILARTABURCU EDİLDİBartın'da, demir-çelik fabrikasında hurda demirlerin eritildiği ark ocağında meydana gelen patlamada yaralanan Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 16:05 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da demir-çelik fabrikasında patlama: 10 yaralı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        YARALILARTABURCU EDİLDİ

        Bartın’da, demir-çelik fabrikasında hurda demirlerin eritildiği ark ocağında meydana gelen patlamada yaralanan Ş.S. (45), M.C.A. (29), S.Ş. (40), C.Z. (27), M.A. (35), E.B. (30), A.K. (40), B.B. (23), B.T. (30) ve T.G. (44), Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        İstanbul'da feci kaza! Üniversite öğrencisi kurtarılamadı!
        İstanbul'da feci kaza! Üniversite öğrencisi kurtarılamadı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        RTÜK’ten ‘gündüz kuşağı’ kararı
        RTÜK’ten ‘gündüz kuşağı’ kararı
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        İşte 2025 yılı vergileri
        İşte 2025 yılı vergileri
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş öldü
        Ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş öldü
        Bartın OSB'de bir fabrikadaki parlamada 10 işçi hafif yaralandı
        Bartın OSB'de bir fabrikadaki parlamada 10 işçi hafif yaralandı
        Bartın'da demir-çelik fabrikasında patlama: 10 yaralı
        Bartın'da demir-çelik fabrikasında patlama: 10 yaralı
        Kavşakta çarpışan otomobillerden biri ikiye bölündü; 1'i çocuk, 6 yaralı
        Kavşakta çarpışan otomobillerden biri ikiye bölündü; 1'i çocuk, 6 yaralı
        Bartın'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü
        Bartın'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü
        Bartın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Bartın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı