Bartın'da demir-çelik fabrikasında patlama: 10 yaralı (2)
YARALILARTABURCU EDİLDİBartın'da, demir-çelik fabrikasında hurda demirlerin eritildiği ark ocağında meydana gelen patlamada yaralanan Ş.
YARALILARTABURCU EDİLDİ
Bartın’da, demir-çelik fabrikasında hurda demirlerin eritildiği ark ocağında meydana gelen patlamada yaralanan Ş.S. (45), M.C.A. (29), S.Ş. (40), C.Z. (27), M.A. (35), E.B. (30), A.K. (40), B.B. (23), B.T. (30) ve T.G. (44), Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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