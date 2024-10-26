Ağaç tünel yolda sonbahar güzelliği

BARTIN ile Karabük arasındaki yolun 9 kilometrelik bölümünde bulunan ağaç dallarından oluşan tünel, güzel görüntüler sunuyor. Tünel yolda, sonbaharda ağaçların yapraklarının dökülmesiyle ortaya çıkan manzara, dronla görüntülendi.

Bartın'da iki tarafı ağaçlarla sarılı olan kara yolunda yolculuk edenler, sonbaharın tüm renklerinin yer aldığı tünelden keyifle geçiyor. Madagaskar'daki Baobab, İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria ve Zimbabwe'deki Harare ağaç tünellerini aratmayan yol, Safranbolu'daki tarih ve Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında adeta köprü görevini üstleniyor.

Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2009 yılında 1'inci derecede SİT alanı ilan edilen 9 kilometrelik ağaç tünel yolu, 2019'da bakanlık tarafından 'Korunması gereken özel alan' ilan edildi. Bartın-Karabük yolundaki ağaç tünel yol, yeşilin ve sarının pek çok tonunu barındırmasıyla, her mevsim ayrı renk cümbüşüne bürünüyor. Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkisindeki sağlı sollu ağaçların yolun üzerini kapatmasıyla oluşan manzara, sonbaharda da bölgeye gelenlerin ilgisini çekiyor. Yaprakların yola düşmesiyle görülmeye değer bir manzara sunan yoldan geçen sürücüler, keyifle yolculuk yapıyor. Yolda sıra sıra dizili olan kavlak ağaçları renk cümbüşüyle ayrı bir güzellik sunuyor.