Başkent EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Bartın'da binden fazla trafo yeniledi

BAŞKENT EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Bartın’da hizmet verdiği 1530 trafo ve 7 bin 495 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Şirket, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için de attığı adımlara devam ettiğini bildirdi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Bartın’da yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus ilçelerinde toplamda 1443 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 13 pano, 28 trafo ve 30 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 335 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.