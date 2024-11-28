Başkent EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Bartın'da binden fazla trafo yeniledi
BAŞKENT EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Bartın'da hizmet verdiği 1530 trafo ve 7 bin 495 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.
BAŞKENT EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Bartın’da hizmet verdiği 1530 trafo ve 7 bin 495 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Şirket, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için de attığı adımlara devam ettiğini bildirdi.
Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Bartın’da yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus ilçelerinde toplamda 1443 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 13 pano, 28 trafo ve 30 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 335 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.
Şirket, yılın ilk 9 ayında belirlediği yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirirken, hizmet verdiği 3 milyondan fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 68 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 1028 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 63 yeni elektrik panosu ve 17 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi.
DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ HIZLANDI
Enerjisa Dağıtım Şirketleri 2024 yılının ilk 9 ayında verimliliği artırmak amacıyla Şebeke Yönetim Sistemi, Filo Bildirim Portal & Platformlu Araç Kontrolleri, CBS ile Enerji Müsaadesi Verilmesi, Doküman Yönetim Sistemi Uygulama Projesi, EPDK Deprem ve Doğal Afet Projesi ve Tesisatın Yaşam Serüveni projelerini yaklaşık 52 milyon TL bütçeyle geliştirdi.
Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümü ağırlık veren şirket, kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
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