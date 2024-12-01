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        Bartın'da kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü

        BARTIN'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 05:13 Güncelleme: 01.12.2024 - 05:20
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        Bartın'da kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü
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        BARTIN’da sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaza, gece saatlerinde Bartın'ın Gürgenpınarı Mahallesi liman yolunda meydana geldi. İnkum tatil beldesinden Bartın'a doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 74 BC 310 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede otomobilde sıkışan 5 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, ekiplerin kaza yerindeki incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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