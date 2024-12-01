Kazada ölen 5 arkadaş, liseyi birlikte okuyup aynı üniversiteden mezun olmuş

BARTIN’da, hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Özgür Çomak (22), Koray Uğuz (23), Rahmi Can Odabaş (23), Berkay Kaya (22) ve Murat Can Körükçü’nün (23) cenazeleri, gözyaşlarıyla toprağa verildi. İnkumu tatil beldesine gezmeye gittikten sonra dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenilen 5 kişinin liseden arkadaş oldukları ve aynı üniversitede farklı bölümleri bitirdikleri ortaya çıktı.

Kaza, gece saatlerinde Bartın'ın Gürgenpınarı Mahallesi liman yolunda meydana geldi. İnkumu tatil beldesinden Bartın'a doğru giden Özgür Çomak (22) yönetimindeki 74 BC 310 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Ümit K. yönetimindeki hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Özgür Çomak ile yanındaki Koray Uğuz, Rahmi Can Odabaş, Berkay Kaya ve Murat Can Körükçü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. 5 kişinin cansız bedeni otopsileri yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından karakola götürüldü.