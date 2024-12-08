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        Bartın'da aracın çarptığı yavru ayı öldü

        BARTIN-Kastamonukara yoluna inen yavru ayı, araç çarpması sonucu öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 09:25 Güncelleme: 08.12.2024 - 09:30
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        Bartın'da aracın çarptığı yavru ayı öldü
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        BARTIN-Kastamonukara yoluna inen yavru ayı, araç çarpması sonucu öldü.

        Bartın-Kastamonu kara yolunun Ahatlar mevkiinde gece saatlerinde yol kenarında hareketsiz yatan yavru ayıyı gören bir sürücü, durumu jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede 1 yaşındaki dişi ayının araç çarpması sonucu öldüğü belirledi. Yavru ayı, incelemenin ardından görevliler tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait kamyonete konulup götürüldü.

        Veteriner hekim Tolga Kandıralı, henüz kış uykusuna yatmayan yavru ayının bir aracın çarpması sonucunda iç kanama neticesinde öldüğünü belirterek, ormana gömüleceğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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