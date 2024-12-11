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        Kayan TIR yolu kapattı

        BARTIN-Kastamonu Cide karayolu, yağış nedeniyle TIR'ın virajda kayması sonucu 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 22:38 Güncelleme: 11.12.2024 - 22:40
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        Kayan TIR yolu kapattı
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        BARTIN-Kastamonu Cide karayolu, yağış nedeniyle TIR’ın virajda kayması sonucu 1 saat ulaşıma kapalı kaldı. TIR’ın iş makinesiyle çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.

        Kurucaşile ilçesi Tekkeönü köyünden geçen Bartın-Kastamonu yolunda yoğun yağış nedeniyle Cide istikametinden gelen tomruk yüklü TIR keskin virajda kaydı. TIR, hareket edemeyince yol trafiğe kapandı. Jandarma trafik ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, iş makinasına bağlanan halatla TIR bulunduğu yerden çıkartılarak, kurtarıldı. 1 saat trafiğe kapanan yol TIR'ın çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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