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        Üniversite çalışanı, evinin balkonundan düşüp öldü

        BARTIN Üniversitesi'nde görevli memur Oğuz Karamanoğlu (35), oturduğu 3'üncü kattaki evinde, dengesini kaybedip balkondan düşerek yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 15:03 Güncelleme: 12.12.2024 - 15:10
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        Üniversite çalışanı, evinin balkonundan düşüp öldü
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        BARTIN Üniversitesi’nde görevli memur Oğuz Karamanoğlu (35), oturduğu 3'üncü kattaki evinde, dengesini kaybedip balkondan düşerek yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 04.00 sıralarında, Kutlubeyyazıcılar köyü Kuyumcu mevkisinde meydana geldi. Oğuz Karamanoğlu, 5 katlı apartmanın 3’üncü katında annesiyle birlikte oturduğu evde, hava almak için balkona çıktı. Karamanoğlu, dengesini kaybedip, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Karamanoğlu, yaralı olarak kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda memur olan Karamanoğlu’nun cenazesi, morga kaldırıldı.

        Oğuz Karamanoğlu’nun, yarın memleketi Zonguldak’ta toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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