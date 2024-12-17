Bartın'da heyelan köy yolunu kapattı

Bartın’da 3 gündür etkili olan sağanak sonrasında dün Dorucaşahince köyü Demirören Mahallesi’nde heyelan meydana geldi. Ramazan Bayrak’ın evinin olduğu alanda meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolu kapandı. İhbarla sabah saatlerinde köye jandarma, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi. İncelemede, Bayrak’ın evinin hasar görmediği tespit edildi. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yolu açmak için çalışma başlattı.

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