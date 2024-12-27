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        Boz ördek avlayan kaçak avcıya para cezası

        BARTIN'da boz ördek vurduğu belirlenen S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 10:56 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:00
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        Boz ördek avlayan kaçak avcıya para cezası
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        BARTIN'da boz ördek vurduğu belirlenen S.N.K.'ye 'Avlanması yasak türü avlamak' suçundan 11 bin 966 TL idari para cezası uygulandı.

        Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Epçiler köyünde devriye görevi sırasında S.N.K.'yi durdurdu. S.N.K.'nin üst aramasında, av tüfeği ile vurularak öldürülmüş boz ördek bulundu. İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, S.N.K'ye, 'Avlanması yasak türü avlamak' suçundan 11 bin 966 TL idari para cezası uyguladı. Av tüfeğine de jandarma tarafından el konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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