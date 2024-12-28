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        Motosikletle tek tekerlek üzerinde giden sürücüye 1788 lira ceza

        BARTIN'da trafikte, motosikletin ön tekerleğini kaldırarak giden sürücüye 1788 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 10:51 Güncelleme: 28.12.2024 - 10:55
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        Motosikletle tek tekerlek üzerinde giden sürücüye 1788 lira ceza
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        BARTIN'da trafikte, motosikletin ön tekerleğini kaldırarak giden sürücüye 1788 lira ceza kesildi. Sürücüye 1 ay önce de ehliyetsiz ve plakasız şekilde motosiklet kullanmaktan 57 bin lira ceza uygulandığı öğrenildi.

        Çatmaca istikametinden Gölbucağı yönüne giden motosikletin sürücüsü, ön tekerleğini kaldırıp tehlikeli halde ilerledi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri motosikletin sürücüsünü tespit etti. Sürücüye ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan 1788 lira ceza uygulandı. Sürücüye 1 ay önce yapılan denetimlerde ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanmaktan 57 bin lira idari ceza verildiği ve adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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