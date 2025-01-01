Milli parktaki ahşap otel yandı

BARTIN’da Aşağıçerçi köyünde bulunan Küre Dağları milli parkı sınırlarındaki 2 katlı ahşap otel, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yılbaşı gecesi tamamen dolu olan otelde bugün ise konaklayan müşteri olmadığı belirtildi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi köyünde Küre Dağları milli parkı sınırlarındaki ekoturizm amacıyla yapılan 2 katlı ahşap otelde çıktı. Erhan ve Gülbahar Akbalık çiftinin işlettiği ahşap otelin kalorifer dairesinde yangın çıktı. Alevlerin oteli sarmasının ardından olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve jandarma ekipleri, UMKE ile orman işletme müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken yangının ormana sıçramaması için iş makinaları otelin üst tarafından çukurlar kazdı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın 1 saatte kontrol altına alındı. 13 odanın bulunduğu otelin 2’nci katı ve çatısı tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.