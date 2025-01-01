Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Milli parktaki ahşap otel yandı

        BARTIN'da Aşağıçerçi köyünde bulunan Küre Dağları milli parkı sınırlarındaki 2 katlı ahşap otel, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 22:42 Güncelleme: 01.01.2025 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli parktaki ahşap otel yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BARTIN’da Aşağıçerçi köyünde bulunan Küre Dağları milli parkı sınırlarındaki 2 katlı ahşap otel, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yılbaşı gecesi tamamen dolu olan otelde bugün ise konaklayan müşteri olmadığı belirtildi.

        Yangın, saat 20.00 sıralarında Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi köyünde Küre Dağları milli parkı sınırlarındaki ekoturizm amacıyla yapılan 2 katlı ahşap otelde çıktı. Erhan ve Gülbahar Akbalık çiftinin işlettiği ahşap otelin kalorifer dairesinde yangın çıktı. Alevlerin oteli sarmasının ardından olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve jandarma ekipleri, UMKE ile orman işletme müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken yangının ormana sıçramaması için iş makinaları otelin üst tarafından çukurlar kazdı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın 1 saatte kontrol altına alındı. 13 odanın bulunduğu otelin 2’nci katı ve çatısı tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

        BİR GÜN ÖNCE OTEL TAMAMEN DOLUYDU

        Yılbaşında otelin tamamen dolu olduğu bu akşam ise otelde müşteri olmadığı öğrenildi. Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, köye gelerek yangın hakkında bilgi aldı. Otelin işletmecilerinden Yaşar Yıldırım ise “Yangını bana çocuklarım haber verdi, itfaiye ekipleri geldi, kısa sürede kontrol altına alındı. Dün gece otelimiz tamamen doluydu. Bugün müşteri yoktu, çok şükür can kaybı yok, sadece maddi hasarımız var” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        İspanya'dan flaş Felix iddiası!
        İspanya'dan flaş Felix iddiası!
        Putin'den yapay zeka talimatı
        Putin'den yapay zeka talimatı
        Müsilaja karşı işbirliği şart
        Müsilaja karşı işbirliği şart
        TFF'nin yeni sistemine 3 kulüpten fren!
        TFF'nin yeni sistemine 3 kulüpten fren!
        Kars'ta iki minibüs çarpıştı: 27 yaralı
        Kars'ta iki minibüs çarpıştı: 27 yaralı
        Takipçisine verdiği cevapla ortaya çıktı
        Takipçisine verdiği cevapla ortaya çıktı
        Zelenskiy: Barış kılıçla sağlanır
        Zelenskiy: Barış kılıçla sağlanır
        Tatlıses'ten Ortaç'a; "Kumarbaz"
        Tatlıses'ten Ortaç'a; "Kumarbaz"
        Kolo Muani'de 7 rakip birden!
        Kolo Muani'de 7 rakip birden!
        Yılbaşı sonrası Melek'in şüpheli ölümü!
        Yılbaşı sonrası Melek'in şüpheli ölümü!
        Sergen Yalçın'da sona doğru!
        Sergen Yalçın'da sona doğru!
        Uzmanlardan 2025 yılı altın fiyatları tahmini
        Uzmanlardan 2025 yılı altın fiyatları tahmini
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı
        Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?

        Benzer Haberler

        Bartın'da otelde çıkan yangın söndürüldü
        Bartın'da otelde çıkan yangın söndürüldü
        Bartın'dan kısa kısa
        Bartın'dan kısa kısa
        Bartın Valisi Arslan ve Belediye Başkanı Yalçınkaya'dan yeni yıl mesajları
        Bartın Valisi Arslan ve Belediye Başkanı Yalçınkaya'dan yeni yıl mesajları
        Bartınlı dağcılardan, Keltepe'ye zirve yürüyüşü
        Bartınlı dağcılardan, Keltepe'ye zirve yürüyüşü
        Motosikletle tek tekerlek üzerinde giden sürücüye 1788 lira ceza
        Motosikletle tek tekerlek üzerinde giden sürücüye 1788 lira ceza
        Bartın'da kaçak avlanan kişiye 11 bin 966 lira ceza kesildi
        Bartın'da kaçak avlanan kişiye 11 bin 966 lira ceza kesildi