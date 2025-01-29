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        İnkumu plajında güneşin keyfini çıkardılar

        BARTIN'ın tek mavi bayraklı plajı olan İnkumu tatil beldesinde vatandaşlar, 19 dereceyi bulan sıcak havada kumsalda güneşin keyfini çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 14:49 Güncelleme: 29.01.2025 - 14:55
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        İnkumu plajında güneşin keyfini çıkardılar
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        BARTIN'ın tek mavi bayraklı plajı olan İnkumu tatil beldesinde vatandaşlar, 19 dereceyi bulan sıcak havada kumsalda güneşin keyfini çıkardı.

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bartın’da termometreler, 19 dereceyi gösterdi. Güzel havayı fırsat bilenler, merkeze 11 kilometre mesafedeki 3 kilometrelik kumsalı olan İnkumu tatil beldesine akın etti. Sömestir tatili nedeniyle aileler çocuklarıyla kumsalda güneşin keyfini çıkardı. Güzel havada denizde kano yapan gençlerin yanı sıra bölgeye gelenler de kumsalda oturup, çay ve kahve içti. Havanın aksine su soğuk olmasına rağmen 1 kişi de denize girdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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