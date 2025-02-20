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        Bartın'da kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı (2)

        BARTIN'DATAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİBartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılar ve diğer olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarında "taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için" 21.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 22:14 Güncelleme: 20.02.2025 - 22:20
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        Bartın'da kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı (2)
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        BARTIN'DATAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

        Bartın Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılar ve diğer olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarında "taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için" 21.02.2025 Cuma günü etim- öğretime bir (1) gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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