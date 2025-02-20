Bartın'da kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı (2)
BARTIN'DATAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİBartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılar ve diğer olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarında "taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için" 21.
BARTIN'DATAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ
Bartın Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılar ve diğer olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarında "taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için" 21.02.2025 Cuma günü etim- öğretime bir (1) gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.
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