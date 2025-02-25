Bartın'da köyde kar kalınlığı 2 metre

Bartın'da 3 gün etkili olan kar yağışının ardından 800 rakımlı Esbey köyünde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Köylüler çökme riskine karşı çatılarda biriken karları temizledi. Köy muhtarı Muhammet Muşuk, "Bu bölgeye en son 2021 yılında yoğun kar yağmıştı. O gün bugün yağmamıştı. Son olarak 3-4 gün önce yoğun kar yağdı" dedi.

Kent merkezine 59 kilometre uzaklıktaki 200 haneli, 300 nüfuslu Esbey köyünde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. İl Özel idare ekipleri tarafından iş makinesiyle köyün yolu ulaşıma açıldı. 700 rakımda bulunan mahallede kar yağışının durmasının ardından köylüler çökme riskine karşı çatılarda biriken karları temizledi. Ayrıca hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düşmesiyle evlerin çatılarında 2-3 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

OTOMOBİLLER KAR ALTINDA KALDI

Yoğun kar yağışı sonrası köydeki bazı otomobiller yol kenarında kara gömüldü. Araç sahipleri otomobillerine karla mücadele ekiplerinin iş makinelerinin zarar vermemesi için renkli bezleri bir çubuğa bağlayıp işaret yaptı. Köydeki çocuklar da kızak kayarak karın keyfini çıkardı.

'KAR YAĞDIĞINDA KÖYE ULAŞIM YOKTU'

Köyde yaşayan Mehmet Dağcı, "3-4 gün köyümüzde yoğun kar yağışı oldu, şimdi kar yağışı durdu. Biz de küreklerimizle evlerimizin önünü ve çatılarda biriken karları temizlemeye çalışıyoruz. Köyde bulunan araçlarımız kar altında kaldı. Araçları bulmaya çalışıyoruz. Köye ulaşım kar yağdığında yoktu. Daha yeni yollarımız açılmaya başlandı" diye konuştu.

ARAÇLAR İÇİN ÖNLEM ALDILAR

Köyün imamı İnanç Kaya, karla mücadele ekiplerinin iş makinelerinin araçlarına zarar vermemesi için önlem amaçlı çubuklara renkli bez taktıklarını söyledi.

'EN SON 2021 YILINDA BÖYLE KAR YAĞDI'

Esbey köyü muhtarı Muhammet Muşuk, “Bu bölgeye en son 2021 yılında yoğun kar yağmıştı. O gün bugün yağmamıştı. Son olarak 3-4 gün önce yoğun kar yağdı. Köyde bulunanlar 190 santim kar ölçmüştü, şu anda 2 metreye ulaştı. Özel İdare ekiplerimiz köylerimizin yollarını açık tutmak için yoğun çaba sarf ettiler. Vatandaşlarımızda çatılar çökmesin diye çatılardaki karları temizliyor" dedi.