Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da köyde kar kalınlığı 2 metre

        Bartın'da 3 gün etkili olan kar yağışının ardından 800 rakımlı Esbey köyünde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 09:59 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da köyde kar kalınlığı 2 metre
        ABONE OL

        Bartın'da 3 gün etkili olan kar yağışının ardından 800 rakımlı Esbey köyünde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Köylüler çökme riskine karşı çatılarda biriken karları temizledi. Köy muhtarı Muhammet Muşuk, "Bu bölgeye en son 2021 yılında yoğun kar yağmıştı. O gün bugün yağmamıştı. Son olarak 3-4 gün önce yoğun kar yağdı" dedi.

        Kent merkezine 59 kilometre uzaklıktaki 200 haneli, 300 nüfuslu Esbey köyünde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. İl Özel idare ekipleri tarafından iş makinesiyle köyün yolu ulaşıma açıldı. 700 rakımda bulunan mahallede kar yağışının durmasının ardından köylüler çökme riskine karşı çatılarda biriken karları temizledi. Ayrıca hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düşmesiyle evlerin çatılarında 2-3 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

        OTOMOBİLLER KAR ALTINDA KALDI

        Yoğun kar yağışı sonrası köydeki bazı otomobiller yol kenarında kara gömüldü. Araç sahipleri otomobillerine karla mücadele ekiplerinin iş makinelerinin zarar vermemesi için renkli bezleri bir çubuğa bağlayıp işaret yaptı. Köydeki çocuklar da kızak kayarak karın keyfini çıkardı.

        'KAR YAĞDIĞINDA KÖYE ULAŞIM YOKTU'

        Köyde yaşayan Mehmet Dağcı, "3-4 gün köyümüzde yoğun kar yağışı oldu, şimdi kar yağışı durdu. Biz de küreklerimizle evlerimizin önünü ve çatılarda biriken karları temizlemeye çalışıyoruz. Köyde bulunan araçlarımız kar altında kaldı. Araçları bulmaya çalışıyoruz. Köye ulaşım kar yağdığında yoktu. Daha yeni yollarımız açılmaya başlandı" diye konuştu.

        ARAÇLAR İÇİN ÖNLEM ALDILAR

        Köyün imamı İnanç Kaya, karla mücadele ekiplerinin iş makinelerinin araçlarına zarar vermemesi için önlem amaçlı çubuklara renkli bez taktıklarını söyledi.

        'EN SON 2021 YILINDA BÖYLE KAR YAĞDI'

        Esbey köyü muhtarı Muhammet Muşuk, “Bu bölgeye en son 2021 yılında yoğun kar yağmıştı. O gün bugün yağmamıştı. Son olarak 3-4 gün önce yoğun kar yağdı. Köyde bulunanlar 190 santim kar ölçmüştü, şu anda 2 metreye ulaştı. Özel İdare ekiplerimiz köylerimizin yollarını açık tutmak için yoğun çaba sarf ettiler. Vatandaşlarımızda çatılar çökmesin diye çatılardaki karları temizliyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife açıklaması
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        Fenerbahçe fırsat tepti, Galatasaray farkı korudu!
        Fenerbahçe fırsat tepti, Galatasaray farkı korudu!
        Mourinho'dan şampiyonluk yorumu!
        Mourinho'dan şampiyonluk yorumu!
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artıyor
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artıyor
        İşçi alacağında 5 yıla dikkat!
        İşçi alacağında 5 yıla dikkat!
        Drag pistindeki yarış ölümle bitti
        Drag pistindeki yarış ölümle bitti
        "Mourinho ağlamaya devam etsin!"
        "Mourinho ağlamaya devam etsin!"
        Trump'tan Musk'ın uygulamasına destek
        Trump'tan Musk'ın uygulamasına destek
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?

        Benzer Haberler

        Bartın'da yarın eğitime ara verildi
        Bartın'da yarın eğitime ara verildi
        Bartın'da ekipler, 99 köy ve mahalle yolunun açılması için çalışma başlattı...
        Bartın'da ekipler, 99 köy ve mahalle yolunun açılması için çalışma başlattı...
        GÜNCELLEME - Bartın ve Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 96 köy yol...
        GÜNCELLEME - Bartın ve Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 96 köy yol...
        Bartın ve Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle 102 köy yolunda ulaşım sağlanam...
        Bartın ve Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle 102 köy yolunda ulaşım sağlanam...
        Bartın'da ekipler, 99 köy ve mahalle yolunun açılması için çalışma başlattı
        Bartın'da ekipler, 99 köy ve mahalle yolunun açılması için çalışma başlattı
        "Karadeniz'in incisi" Amasra'da kar yağışıyla güzel manzaralar oluştu
        "Karadeniz'in incisi" Amasra'da kar yağışıyla güzel manzaralar oluştu