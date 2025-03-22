Bartın'da mart ayında zirvede kar güzelliği

Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun 1030 rakımlı Soğucaksu Geçidi'nde mart ayında kar yağışı etkili oldu. Bölgede 2 gün etkili olan yağış sonrasında kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, kar küreme çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tuttu. Soğucaksu Geçidi'ne yakın köyler Hasanören, Göksu, Şirinler ve Isırganlı köylerinin bulunduğu bölge, kar ve sisle kaplandı.

BARTIN-Kastamonukara yolunun 1030 rakımlı Soğucaksu Geçidi kar yağışı ile beyaza büründü. Beyaz örtü ile kaplanan bölge, dronla görüntülendi.

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