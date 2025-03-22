Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da mart ayında zirvede kar güzelliği

        BARTIN-Kastamonukara yolunun 1030 rakımlı Soğucaksu Geçidi kar yağışı ile beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 10:20 Güncelleme: 22.03.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da mart ayında zirvede kar güzelliği
        ABONE OL

        BARTIN-Kastamonukara yolunun 1030 rakımlı Soğucaksu Geçidi kar yağışı ile beyaza büründü. Beyaz örtü ile kaplanan bölge, dronla görüntülendi.

        Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun 1030 rakımlı Soğucaksu Geçidi'nde mart ayında kar yağışı etkili oldu. Bölgede 2 gün etkili olan yağış sonrasında kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, kar küreme çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tuttu. Soğucaksu Geçidi'ne yakın köyler Hasanören, Göksu, Şirinler ve Isırganlı köylerinin bulunduğu bölge, kar ve sisle kaplandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        Sosyal medya paylaşımı: 94 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımı: 94 gözaltı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        '97 şüpheli gözaltına alındı'
        '97 şüpheli gözaltına alındı'
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Zaniolo bekleyişi!
        Zaniolo bekleyişi!
        Emekli işçinin tazminatı
        Emekli işçinin tazminatı
        Bilezik için kesip yaktılar!
        Bilezik için kesip yaktılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Kim bu yakınlık koordinatörü?
        Kim bu yakınlık koordinatörü?
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        Batıda sıcaklık 4 derece artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        Batıda sıcaklık 4 derece artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        G.Saray'dan Inaki Williams bombası!
        G.Saray'dan Inaki Williams bombası!
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması

        Benzer Haberler

        Derede akıntıya kapılan karaca kamerada
        Derede akıntıya kapılan karaca kamerada
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı
        Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı
        Sobadan kaynaklı yangında tek katlı ev ile odunluk yandı
        Sobadan kaynaklı yangında tek katlı ev ile odunluk yandı
        Beyin ölümü gerçekleşen aşçının organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aşçının organları umut oldu
        Heyelanda mahalledeki yol çöktü
        Heyelanda mahalledeki yol çöktü