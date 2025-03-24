Amasra'daki maden faciası davasında 20 sanığa hapis cezası (2)

‘ADALETGÖÇÜK ALTINDA KALMIŞTIR’

Bartın Amasra'daki maden faciası davasının bugünkü karar duruşmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve madenci aileleri takip etti.

Mahkemenin kararını açıklamasının ardından adliye önünde madenci aileleriyle birlikte basın açıklaması yapan TBMM Başkanvekili CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, “Maden kazası sonrasında Bartın’a geldim ve 43 şehidimiz için başsağlığı dilemiştim. O zaman başsağlığı dileklerimi ilettiğimde söz vermiştim, ‘Bu davanın sürecinin mutlaka takip edeceğim sonuna kadar da mücadelenizin yanınızda olacağız’ demiştim. Olası kast aman ne olursa olsun, biz tedbirleri almayalım diyenlere verilmesi gereken cezadır. Bilinçli taksir ne demektir? Aslında bir problem var ama o problemi gerçekleşmeyeceğine ilişkin bir güvenceden tedbir almamaktır. Şimdi burada kazanın olacağı biliniyor, tedbir alınması için bugün aramızda olmayan katledilen kardeşlerimizin uyarıları var ama hiçbiri dinlenmiyor. Onların şikayetleri rahatsızlıkları bir riskin olduğuna ilişkin hiçbir önerisi dinlenmiyor, ne diyor şirket sahibi, ‘Aman canım olursa olsun yeter ki ben daha çok para kazanayım’ diyor. Evet, bu tam da olası kasttır. Bu nedenle bugün bilinçli taksirden dolayı verilen cezalarda adalet tecelli etmemiştir, adalet bugün göçük altında kalmıştır" diye konuştu.

Açıklamaların ardından müşteki avukatları ve madenci yakınları adliye önünden dağıldı.