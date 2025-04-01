Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

BARTIN'da bayram tatili yoğunluğunun yaşandığı Amasra yolunda çarpışıp devrilen iki otomobildeki 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında, bayram tatili nedeniyle araç yoğunluğunun yaşandığı Bartın-Amasra yolunun Karaçay mevkisinde meydana geldi. Amasra'dan Bartın istikametine giden Emrah Ok (33) yönetimindeki 74 AY 124 plakalı otomobil ile Ali Melik Arslan (21) yönetimindeki 67 AAG 753 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobil yol kenarına devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte yaralanan toplam 10 kişi sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.