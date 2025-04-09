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        Bartın'da iki mevsim bir arada

        BARTIN-Kastamonu kara yolunun Soğucaksu Geçidi'nde nisan ayında kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 09:22 Güncelleme: 09.04.2025 - 09:25
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        Bartın'da iki mevsim bir arada
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        BARTIN-Kastamonu kara yolunun Soğucaksu Geçidi'nde nisan ayında kar yağışı etkili oldu. 1030 rakımlı zirvede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, ilkbaharda yemyeşil doğayla beyaz örtü bütünleşti. Oluşan manzara dronla görüntülendi.

        Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun 1030 rakımlı Soğucaksu Geçidi'ne nisan ayında önceki gece kar yağdı. Bölgede kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Zirvede yeşil ağaçların üzerine yağan kar, güzel bir manzara oluşturdu. Ayrıca 1200 rakımdaki Isırganlı ve Elmacık köylerine yağan kar nedeniyle çiçek açan ağaçlar da beyaz örtüyle kaplandı. Köydeki eski tarihi evlerin karlı görüntüsü görenleri hayran bıraktı. Hasanören, Göksu, Şirinler ve Isırganlı köyleri ile karla kaplanan bölge dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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