Bartın'da iki mevsim bir arada
BARTIN-Kastamonu kara yolunun Soğucaksu Geçidi'nde nisan ayında kar yağışı etkili oldu.
BARTIN-Kastamonu kara yolunun Soğucaksu Geçidi'nde nisan ayında kar yağışı etkili oldu. 1030 rakımlı zirvede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, ilkbaharda yemyeşil doğayla beyaz örtü bütünleşti. Oluşan manzara dronla görüntülendi.
Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun 1030 rakımlı Soğucaksu Geçidi'ne nisan ayında önceki gece kar yağdı. Bölgede kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Zirvede yeşil ağaçların üzerine yağan kar, güzel bir manzara oluşturdu. Ayrıca 1200 rakımdaki Isırganlı ve Elmacık köylerine yağan kar nedeniyle çiçek açan ağaçlar da beyaz örtüyle kaplandı. Köydeki eski tarihi evlerin karlı görüntüsü görenleri hayran bıraktı. Hasanören, Göksu, Şirinler ve Isırganlı köyleri ile karla kaplanan bölge dronla görüntülendi.
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