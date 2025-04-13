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        Bartın'ın iç kesimlerinde kar etkili oluyor; 28 köy yolu ulaşıma kapandı (2)

        ULUS'TATAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİYoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ulus Kaymakamlığı'nca ilçe genelindeki taşımalı eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 20:40 Güncelleme: 13.04.2025 - 20:40
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        Bartın'ın iç kesimlerinde kar etkili oluyor; 28 köy yolu ulaşıma kapandı (2)
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        ULUS'TATAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

        Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ulus Kaymakamlığı'nca ilçe genelindeki taşımalı eğitime ara verildi. Kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda ilçemizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle; taşımalı eğitim kapsamında bulunan öğrencilerimiz için, Ulus ilçemiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitin kurumlarında 14 Nisan Pazartesi (yarın ) günü, alınan karar doğrultusunda taşımalı eğitim yoluyla okullarına erişimi sağlayan öğrencilerimiz için eğitin ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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