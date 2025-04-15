Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'ın 5 köyünde heyelan

        BARTIN'dakar sularının erimesiyle 5 köyde heyelan meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 09:40 Güncelleme: 15.04.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'ın 5 köyünde heyelan
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BARTIN'dakar sularının erimesiyle 5 köyde heyelan meydana geldi. Kapanan yollar, ekiplerin çalışması ile tekrar açıldı.

        Kentte 3 gün etkili olan karın ardından havalar ısınmaya başladı. Kar sularının da erimesi ile toprak yumuşadı, bazı bölgelerde heyelan oluştu. Ulus ilçesine bağlı Eseler, Eldeş, Güneyören, Kızıllar köyleri ile Kurucaşile ilçesine bağlı İlyasgeçidi köyünde heyelanlar meydana geldi. Bartın İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile heyelanın yaşandığı köylerde çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasının ardından yollar yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Premier Lig devleri Berke Özer'i izlemeye geldi!
        Premier Lig devleri Berke Özer'i izlemeye geldi!
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Kabine toplanıyor! İşte gündem...
        Kabine toplanıyor! İşte gündem...
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        Yedi yıl boyunca midede mi kalıyor?
        Yedi yıl boyunca midede mi kalıyor?
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        "Çin'e uygulanan tarifeler sürdürülebilir değil"
        "Çin'e uygulanan tarifeler sürdürülebilir değil"
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Saiss'tan flaş Beşiktaş itirafı!
        Saiss'tan flaş Beşiktaş itirafı!

        Benzer Haberler

        Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye...
        Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye...
        Ulukaya Şelalesi ve Kanyonu'nda kar güzelliği
        Ulukaya Şelalesi ve Kanyonu'nda kar güzelliği
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Bartın'da sahipsiz hayvanlara ilişkin konu...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Bartın'da sahipsiz hayvanlara ilişkin konu...
        Bakan Yardımcısı Turan: Özgür Özel'in derdi sadece kendi koltuğunu sağlamla...
        Bakan Yardımcısı Turan: Özgür Özel'in derdi sadece kendi koltuğunu sağlamla...
        Bartın'ın iç kesimlerinde kar etkili oluyor; 28 köy yolu ulaşıma kapandı (2...
        Bartın'ın iç kesimlerinde kar etkili oluyor; 28 köy yolu ulaşıma kapandı (2...
        Ağaca yıldırım düştüğü o anlar kameraya yansıdı
        Ağaca yıldırım düştüğü o anlar kameraya yansıdı