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        Türkiye'nin yaban hayatı zenginliği fotokapanlarda

        DOĞA Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından milli parklara yerleştirilen fotokapanlara yansıyan görüntülerde; Türkiye'nin yaban hayatı zenginliği gözler önüne serildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 12:10 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:10
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        Türkiye'nin yaban hayatı zenginliği fotokapanlarda
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        DOĞA Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından milli parklara yerleştirilen fotokapanlara yansıyan görüntülerde; Türkiye'nin yaban hayatı zenginliği gözler önüne serildi.

        Kastamonu'daki Ilgaz Dağı Milli Parkı ile Bartın sınırlarındaki Küre Dağları Milli Parkı'nda belirlenen sahalara kurulan fotokapanlara yansıyan görüntüler paylaşıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde; toplu halde gezen vaşaklar, karaca, yaban domuzu sürüsü ile kış uykusundan uyanan ayının ağaca yaslanarak kaşınma görüntüleri yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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