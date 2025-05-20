Bazanın altında yakalandı; 'başım dönüyordu, burada yatıyordum' dedi (2)
TUTUKLANDIBartın'da,hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, evinde saklandığı bazanın altında yakalanan E.
TUTUKLANDI
Bartın'da,hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, evinde saklandığı bazanın altında yakalanan E.E. (34), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.