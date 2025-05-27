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        Ormanda kaybolan yavru karacanın annesiyle buluşması kamerada

        BARTIN'da ormanda bulunan 2 aylık yavru karaca, muayenesi sonrası yeniden aynı bölgeye bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:51 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:55
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        Ormanda kaybolan yavru karacanın annesiyle buluşması kamerada
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        BARTIN'da ormanda bulunan 2 aylık yavru karaca, muayenesi sonrası yeniden aynı bölgeye bırakıldı. Yavru karacanın annesiyle buluşması, alana kurulan fotokapanla görüntülendi.

        Ormanda kaybolan 2 aylık yavru karacayı bulan vatandaşlar, durumu Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler yavru karacayı teslim aldı. Veterinerin yaptığı muayenenin ardından ekipler, sağlık durumu iyi olan yavruyu bulunduğu bölgeye götürüp bıraktı. Ekipler, yavru karacanın durumunu takip etmek için de alana fotokapan kurdu. 3 gün sonra görüntüleri inceleyen ekipler, yavru karacanın annesi tarafından bulunduğunu gördü. Görüntülerde, yavru karacanın annesi tarafından bulunduktan sonra birlikte gözden kayboldukları anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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