Amasra'da bayram tatili rezervasyonları yüzde 80'e ulaştı

BARTIN'ın 6 bin 600 nüfuslu turistik ilçesi Amasra'da, 4 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi tüm konaklama tesislerinde rezervasyonlar yüzde 80'e ulaştı. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkan Başkanı Hüseyin Boran, "Tatil boyunca günübirlikçi yerli ve yabancı turistlerimizle birlikte ortalama 50-60 bin ziyaretçi bekliyoruz" dedi.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Amasra Kalesi'nin yer aldığı, Batı Karadeniz'deki yaz turizminin önemli bölgesi olan Amasra ilçesinde, Kurban Bayramı tatili öncesi 5 bin yatak kapasiteli otellerde rezervasyonlar, yüzde 80'e ulaştı. Bakir koyları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de tatilcilerin ilgisini çeken 6 bin 600 nüfuslu Amasra'yı günübirlik ziyaretçilerle Kurban Bayramı tatili boyunca yaklaşık 60 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Amasra, geçen yıl Kurban Bayramı tatilinde 300 bin; bu seneki Ramazan Bayramı tatilinde 150 bin tatilciyi ağırladı.

'AMASRA OLARAK BAYRAM TATİLİNE HAZIRIZ'

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, "Amasra olarak bayram tatiline hazırız. Amasra Kaymakamlığı, belediyemiz, özel idaremiz ve derneğimiz olarak bütün önlemlerimizi aldık. Amasra'nın eşsiz doğasını yaşamak için bayram tatilinde bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Tatil boyunca günübirlikçi yerli ve yabancı turistlerimizle birlikte ortalama 50-60 bin ziyaretçi bekliyoruz. İlçede yaşayan herkes misafirleri en güzel şekilde ağırlamak için tedbirlerini aldı" dedi.