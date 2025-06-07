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        2 gündür haber alınamıyordu, evinin yanında ölü bulundu

        BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınmayan Cemil Küçükbayrak (72) evinin önünde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 16:49 Güncelleme: 07.06.2025 - 16:55
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        2 gündür haber alınamıyordu, evinin yanında ölü bulundu
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        BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınmayan Cemil Küçükbayrak (72) evinin önünde ölü bulundu. Küçükbayrak’ın, dış kapısı kilitli olan 2’nci kattaki evine merdivenle girmek isterken düştüğü üzerinde duruluyor.

        Olay, ilçeye bağlı Şile mahallesinde meydana geldi. Arife günü Karabük'ün Safranbolu ilçesinden Kurucaşile ilçesine gelen Cemil Küçükbayrak, pazaryerinde balık alıp 2 katlı binadaki evine döndükten sonra yakınları kendisinden haber alınamadı. Öğle saatlerinde Safranbolu'dan ilçeye gelen eşi Sevim Küçükbayrak, eşine ulaşamayınca polise başvurdu. Polislerle birlikte eve gelen Sevim Küçükbayrak, binanın yanında yerde eşinin cansız bedeni ile karşılaştı. Çağırılan sağlık ekipleri, Cemil Küçükbayrak'ın öldüğünü tespit etti.

        Mahallede komşuları Cemil Küçükbayrak'ı en son arife günü binanı giriş kapısı kilitli olduğu için, 2’nci kattaki evine merdiven koyarak girmeye çalıştığını gördüklerini ifade etti. Merdivenden düşerek öldüğü tahmin edilen Küçükbayrak’ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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