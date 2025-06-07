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        Bartın'da serinlemek için ırmağa giren Ensar boğuldu (2)

        GÖZYAŞLARIYLATOPRAĞA VERİLDİUlus ilçesi Kumluca beldesinde serinlemek için girdiği ırmakta boğulan Ensar Akgül'ün sabah saatlerinde Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi baba ocağı Çubuklu köyüne getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 17:24 Güncelleme: 07.06.2025 - 17:30
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        Bartın'da serinlemek için ırmağa giren Ensar boğuldu (2)
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        GÖZYAŞLARIYLATOPRAĞA VERİLDİ

        Ulus ilçesi Kumluca beldesinde serinlemek için girdiği ırmakta boğulan Ensar Akgül'ün sabah saatlerinde Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi baba ocağı Çubuklu köyüne getirildi. Evinin önünde Kur'an-ı Kerim’in okunmasının ardından helallik alındı. Daha sonra cenazesi köy camisine getirilen Ensar Akgül'ün ailesi taziyeleri kabul etti. Cenazeye Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt ailesi ve yakınları katıldı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ensar Akgül, gözyaşlarıyla defnedildi.

        Ensar Akgül’ün Kumluca beldesinde bir mermer atölyesinde çalıştığı yakın zamanda askere gideceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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