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        Bartın'da bahçeye gelen ayı görüntülendi

        BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde bir evin bahçesine giren bozayı, cep telefonu ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 09:42 Güncelleme: 08.06.2025 - 09:45
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        Bartın'da bahçeye gelen ayı görüntülendi
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        BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde bir evin bahçesine giren bozayı, cep telefonu ile görüntülendi.

        Küre Dağları Milli Parkı'ndan geldiği tahmin edilen 3 yaşlarındaki bozayı, Liman Mahallesi'ndeki bir evin bahçesine girdi. Ses duyup dışarıya bakanlar, ayıyla karşılaştı. Evlere kadar yaklaşan ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ayı bahçede pençeleriyle toprağı eşelerken, kendisine seslenen vatandaşlara tepki vermedi. Ayı, daha sonra çalıların arasına girerek gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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