Bartın'da bahçeye gelen ayı görüntülendi

Küre Dağları Milli Parkı'ndan geldiği tahmin edilen 3 yaşlarındaki bozayı, Liman Mahallesi'ndeki bir evin bahçesine girdi. Ses duyup dışarıya bakanlar, ayıyla karşılaştı. Evlere kadar yaklaşan ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ayı bahçede pençeleriyle toprağı eşelerken, kendisine seslenen vatandaşlara tepki vermedi. Ayı, daha sonra çalıların arasına girerek gözden kayboldu.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde bir evin bahçesine giren bozayı, cep telefonu ile görüntülendi.

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