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        Bartın'dan dönüşler başladı; kara yollarında trafik arttı

        BARTIN'da Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilciler ve memleketine gelenler, Ankara, İstanbul, Karabük ve Amasra kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 16:40 Güncelleme: 09.06.2025 - 16:45
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        Bartın'dan dönüşler başladı; kara yollarında trafik arttı
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        BARTIN'da Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilciler ve memleketine gelenler, Ankara, İstanbul, Karabük ve Amasra kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu.

        Kurban Bayramı'nda kente ve Amasra ilçesine gelen tatilciler, yaşadıkları illere dönüşe geçti. Arife gününden itibaren 5 gün boyunca yaklaşık 150 bin aracın giriş yaptığı kentte, özellikle İstanbul ve Ankara yolunda yoğunluk oluştu. Diğer taraftan Bartın-Karabük ve Bartın-Kurucaşile Kastamonu-Cide kara yolunda yoğunluk akşam saatlerine doğru arttı. Trafik yoğunluğu nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Ekipler, kritik kavşaklarda bekleyerek, trafiğin akışının hızlanmasını sağladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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