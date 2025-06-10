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        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı

        BARTIN'daotomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 09:18 Güncelleme: 10.06.2025 - 09:20
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        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı
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        BARTIN'daotomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 04.00 sıralarında Bartın-İnkumu yolu üzerinde meydana geldi. İnkumu istikametinden Bartın'a seyir halindeki S.K (45) yönetimindeki hafif ticari araç ile M.H. (49) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile hafif ticari araçta bulunan B.Ö. (26), N.S.E. (28), Ö.K. (22), D.V. (31), C.K. (39) ve M.Ö (78) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.Ö.'nün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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