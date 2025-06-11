Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bayram tatilinde 6 bin nüfuslu ilçeye 150 bin kişi geldi

        BARTIN'ın 6 bin 600 nüfuslu tarihi ve turistik ilçesi Amasra'ya 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde 31 bin 866 araç giriş yaptı, günübirlik tatilcilerle yaklaşık 150 bin kişi ilçeyi ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 09:49 Güncelleme: 11.06.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayram tatilinde 6 bin nüfuslu ilçeye 150 bin kişi geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BARTIN'ın 6 bin 600 nüfuslu tarihi ve turistik ilçesi Amasra'ya 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde 31 bin 866 araç giriş yaptı, günübirlik tatilcilerle yaklaşık 150 bin kişi ilçeyi ziyaret etti.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Amasra Kalesi'nin bulunduğu, Batı Karadeniz'deki yaz turizminin önemli bölgesi olan Amasra ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde 5 bin yatak kapasiteli otellerin tamamı doldu. Bakir koyları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de tatilcilerin ilgisini çeken 6 bin 600 nüfuslu Amasra'yı günübirlik tatilcilerle birlikte Kurban Bayramı tatili boyunca yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti. Bartın Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına göre; 4 günlük bayram tatili boyunca ilçeye toplam 31 bin 866 araç giriş yaptı.

        'AMASRA, BAYRAMDA SINIFI GEÇTİ'

        Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mete Ayyıldız, "4 günlük bayram tatili oldukça güzel geçti. Özellikle çevre iller ile İstanbul ve Ankara'dan yoğun şekilde ziyaretçi ilçemize geldi. Şirin ilçemize yaklaşık 32 bin araç girişi olurken, 5 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlarımızın tamamı doldu. Yaklaşık 150 bin günübirlik turist ilçemize gelerek, mutlu olarak ayrıldı. Amasra, bayramda sınıfı geçti diyebiliriz, şimdi yaz ayına hazırlıklarımız başladı" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motokurye Ali 19 yaşındaydı... Öldüren sipariş!
        Motokurye Ali 19 yaşındaydı... Öldüren sipariş!
        Ağıtlar birbirine karıştı... Üç kardeş yan yana defnedildi!
        Ağıtlar birbirine karıştı... Üç kardeş yan yana defnedildi!
        Meksika'da tatsız prova!
        Meksika'da tatsız prova!
        Fenalaşıp suya düştü! Kaplıcada kahreden ölüm!
        Fenalaşıp suya düştü! Kaplıcada kahreden ölüm!
        Boğazından ve karnından bıçaklanan kadın öldü
        Boğazından ve karnından bıçaklanan kadın öldü
        Karada aşk denizde aşk
        Karada aşk denizde aşk
        Kurban Bayramı'nda 44 can kaybı!
        Kurban Bayramı'nda 44 can kaybı!
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak
        Yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak
        Kombineler cep yakıyor!
        Kombineler cep yakıyor!
        Los Angeles'ta kısmi sokağa çıkma yasağı
        Los Angeles'ta kısmi sokağa çıkma yasağı
        Tur otobüsünün önünü kesip taşladılar
        Tur otobüsünün önünü kesip taşladılar
        Fazla uyku sandığınızdan daha tehlikeli olabilir!
        Fazla uyku sandığınızdan daha tehlikeli olabilir!
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        İzin parasında zaman aşımı 5 yıl
        İzin parasında zaman aşımı 5 yıl
        "Bir çerçeve için el sıkıştık"
        "Bir çerçeve için el sıkıştık"
        F.Bahçe'de En-Nesyri kararı!
        F.Bahçe'de En-Nesyri kararı!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada 2 gözaltı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada 2 gözaltı

        Benzer Haberler

        Akademisyenlerden iklim değişikliği projesi kapsamına medya temsilcilerine...
        Akademisyenlerden iklim değişikliği projesi kapsamına medya temsilcilerine...
        Bartın'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 8 kişi yaralandı
        Bartın'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 8 kişi yaralandı
        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı
        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı
        Bartın'dan dönüşler başladı; kara yollarında trafik arttı
        Bartın'dan dönüşler başladı; kara yollarında trafik arttı
        Ters yöne giren sürücüye 15 bin TL ceza
        Ters yöne giren sürücüye 15 bin TL ceza
        Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor
        Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor