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        Babalar, çocukları ile çadır kurup kamp yaptı

        BARTIN'afarklı kentlerden gelip, Balamba Tabiat Parkı'nda kamp yapan babalar ve çocukları, 1 gün boyunca eğlenceli vakit geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 16:42 Güncelleme: 14.06.2025 - 16:45
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        Babalar, çocukları ile çadır kurup kamp yaptı
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        BARTIN'afarklı kentlerden gelip, Balamba Tabiat Parkı'nda kamp yapan babalar ve çocukları, 1 gün boyunca eğlenceli vakit geçirdi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen baba-çocuk kampı, Bartın'da yapıldı. Balamba Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt ile farklı illerden kente gelen 19 baba ile çocukları katıldı. Tabiat parkında çadır kuran babalar, gün boyu düzenlenen etkinliklerde çocuklarıyla birlikte eğlendi. Vali Nurtaç Arslan, kampa katılan babalara karanfil vererek Babalar Günü'nü kutladı.

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