Babalar, çocukları ile çadır kurup kamp yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen baba-çocuk kampı, Bartın'da yapıldı. Balamba Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt ile farklı illerden kente gelen 19 baba ile çocukları katıldı. Tabiat parkında çadır kuran babalar, gün boyu düzenlenen etkinliklerde çocuklarıyla birlikte eğlendi. Vali Nurtaç Arslan, kampa katılan babalara karanfil vererek Babalar Günü'nü kutladı.

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