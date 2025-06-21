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        Küre Dağları'ndaki kurtlar fotokapanda

        BARTINile Kastamonu arasındaki Küre Dağları Milli Parkı'ndaki kurtlar, 10 fotokapanla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 10:13 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:15
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        Küre Dağları'ndaki kurtlar fotokapanda
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        BARTINile Kastamonu arasındaki Küre Dağları Milli Parkı'ndaki kurtlar, 10 fotokapanla görüntülendi. 3 aylık süreçte kurtların doğal yaşam davranışları kaydedildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı 10'uncu Bölge Müdürlüğü Küre Dağları Milli Parkı Müdürlüğü tarafından kurtların yaşam alanlarındaki davranışlarını araştırmak için Küre Dağları Milli Parkı'na, ocak ayında 10 fotokapan yerleştirildi. Fotokapanlar, 37 bin 753 hektar alanı kaplayan parkta belirlenen noktalara kuruldu. Kurtların varlığı ve mevsimlere göre davranışlarını tespit etmek için yapılan çalışmada, 3 aylık süreçte kurtların davranışları görüntülendi. Görüntülerde; bir kurdun doğal ortamında güçlü sesle bağırması da yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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