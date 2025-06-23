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        Komşular arasında beyzbol sopalı, silahlı kavga; 1'i ağır 2 yaralı

        BARTIN'da2 komşu arasında çıkan kavgada M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 13:27 Güncelleme: 23.06.2025 - 13:30
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        Komşular arasında beyzbol sopalı, silahlı kavga; 1'i ağır 2 yaralı
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        BARTIN'da2 komşu arasında çıkan kavgada M.K. (40), beyzbol sopasıyla; İ.Ö. (35) de silahla yaralandı. Tabancayı ateşleyen M.K. tedavisi sonrası gözaltına alınırken, durumu ağır olan İ.Ö.'nün tedavisi sürüyor.

        Olay, saat 03.00 sıralarında Tuna Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle evinin önüne giden M.K. ile aralarında husumet bulunan komşusu İ.Ö. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada İ.Ö., yanında getirdiği beyzbol sopası ile M.K.'ye saldırdı. Yaralanan M.K., kendisine saldıran İ.Ö.’yü tabancayla göğsünden vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İ.Ö. ve M.K, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.K. tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralanan İ.Ö.'nün yoğun bakımda tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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