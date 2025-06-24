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        Beyzbol sopası ile saldıran komşusunu vuran şüpheli tutuklandı

        BARTIN'dakendisine beyzbol sopasıyla saldıran komşusunu tabancayla vurarak ağır yaralayan Muhammet Kızılayoğlu (40), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 09:42 Güncelleme: 24.06.2025 - 09:45
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        Beyzbol sopası ile saldıran komşusunu vuran şüpheli tutuklandı
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        BARTIN'dakendisine beyzbol sopasıyla saldıran komşusunu tabancayla vurarak ağır yaralayan Muhammet Kızılayoğlu (40), tutuklandı.

        Olay, dün saat 03.00 sıralarında Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle evinin önüne Muhammet Kızılayoğlu ile husumetli olduğu komşusu İsmail Ö. (35) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada İsmail Ö., yanında getirdiği beyzbol sopası ile Muhammet Kızılayoğlu'nun başına vurarak yaraladı. Başından yaralanan Muhammet Kızılayoğlu, aracında bulunan tabancasını alarak İsmail Ö.'ye ateş etti. İsmail Ö. göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Kızılayoğlu olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        BOŞANMA SONRASI HUSUMET İDDİASI

        Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden İsmail Ö.'nün durumunun kritik olduğu öğrenildi. İsmail Ö.'nün eşinden boşandığu, gerekçe olarak Muhammet Kızılayoğlu'nu gösterdiği, bu nedenle aralarında husumet bulunduğu iddia edildi. Diğer yandan Muhammet Kızılayoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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