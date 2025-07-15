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        Eski eşini öldürdü, üvey kızını ağır yaraladı (2)

        ÖLDÜRÜLENKADIN TOPRAĞA VERİLDİBartın'da Eski eşi Erdinç Asan tarafından boynundan bıçaklanarak yaşamını yitiren Fati Asan'ın Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi Muratbey köyü camisinin önüne getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 18:52 Güncelleme: 15.07.2025 - 18:52
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        Eski eşini öldürdü, üvey kızını ağır yaraladı (2)
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        ÖLDÜRÜLENKADIN TOPRAĞA VERİLDİ

        Bartın'da Eski eşi Erdinç Asan tarafından boynundan bıçaklanarak yaşamını yitiren Fati Asan’ın Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi Muratbey köyü camisinin önüne getirildi. Cami önünde Kur'an-ı Kerim okunması ve helallik alınmasının ardından ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze arabasına konulan Fati Asan, Ağdacı Mahallesi'ndeki aile kabristanına defnedildi.

        'KALACAK YERİM YOK' DİYEREK EVE GİRMİŞ

        Bir ay gün önce mahkeme kararı ile anlaşmalı boşanan Erdinç Asan’ın TIR sürücülüğü yaptığı ve kalacak yeri olmadığını belirttiği eşinin evde kalmasına izin verdiği ortaya çıktı. Olayın da evde birlikte oldukları sırada kıskançlık nedeniyle çıktığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından dün gece gözaltına alınan Erdinç Asan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

        Katil zanlısı Erdinç Asan'ın ağır yaraladığı üvey kızı Ebru Emeksizoğlu'nun ise kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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