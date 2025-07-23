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        Bartın'da su soğuk olunca plaj boş kaldı

        BARTIN'ın, termometrelerin 36 dereceyi gösterdiği mavi bayraklı plajı İnkumu'nda, su sıcaklığı 20 derece ile Türkiye'nin en soğuk deniz suyu olarak ölçüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 14:10 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:15
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        Bartın'da su soğuk olunca plaj boş kaldı
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        BARTIN'ın, termometrelerin 36 dereceyi gösterdiği mavi bayraklı plajı İnkumu'nda, su sıcaklığı 20 derece ile Türkiye’nin en soğuk deniz suyu olarak ölçüldü. Bu nedenle vatandaşlar, denize girmek yerine plajda güneşlenmeyi tercih etti.

        Kentte hava sıcaklığı 36 dereceye, nem oranı da yüzde 70'lere kadar çıktı. Deniz suyu sıcaklığının 1 haftadır, 18 derece ölçüldüğü İnkumu'nda öğle saatlerine doğru sıcaklık 20 dereceye ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün deniz suyu sıcaklıkları verilerine göre, Türkiye'de en düşük deniz suyu sıcaklığı Bartın'ın 3 kilometre uzunluğundaki mavi bayraklı plajı İnkumu'nda ölçüldü. Plaja gelenler, suyun soğuk olması nedeniyle soğuk denize girmek yerine kumsalda şemsiye açtı. Deniz suyunun soğuk olmasıyla birlikte boş görünen İnkumu, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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