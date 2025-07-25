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        Bartın'da 2 ev ve 2 samanlık yandı; 9 köydeki anız yangını söndürüldü

        BARTIN'ın Ulus ilçesi Eldeş köyünde, kullanılmayan 2 ahşap bina ve 2 samanlık yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 20:01 Güncelleme: 25.07.2025 - 20:01
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        Bartın'da 2 ev ve 2 samanlık yandı; 9 köydeki anız yangını söndürüldü
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        BARTIN'ın Ulus ilçesi Eldeş köyünde, kullanılmayan 2 ahşap bina ve 2 samanlık yandı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile ormana sıçramadan kontrol altına alındı. 9 köyde çıkan anız yangınları da büyümeden söndürüldü.

        Yangın, saat 17.00 sıralarında Ulus ilçesine bağlı Eldeş köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köy meydanında bulunan samanlıkta başlayan yangın, Hüseyin Karakaş ait 2 katlı ahşap 2 binaya ve 1 samanlığa daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Bartın ve Ulus belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, Ulus Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, İl Özel İdareye bağlı su tankerleri sevk edildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ormana sıçrama riski bulunan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonrasında söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Köyde incelemelerde bulunan Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, ekiplerin hızlı çalışması sayesinde yangının ormana sıçramadan kontrol altına alındığını söyledi.

        9 KÖYDE ANIZ YANGINI ÇIKTI

        Öte yandan hava sıcaklığının 38 derece, nem oranının da yüzde 15'ler seviyesinde olduğu Bartın'da Gözpınar, Şahne, Kocareis, Aladağ ile Ulus ilçesine bağlı Eldeş, Buğurlar, Ağaköy ve Karadiken köylerinde çıkan anız yangınları ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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