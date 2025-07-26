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        Bartın'da 2 ev ve 2 samanlık yandı; 9 köydeki anız yangını söndürüldü (2)

        BAKANTUNÇ, 2 EVİN YANDIĞI KÖYE GELDİBartın'ın Ulus ilçesinde 2 ev ve 2 samanlığın yandığı köye gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 01:12 Güncelleme: 26.07.2025 - 01:15
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        Bartın'da 2 ev ve 2 samanlık yandı; 9 köydeki anız yangını söndürüldü (2)
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        BAKANTUNÇ, 2 EVİN YANDIĞI KÖYE GELDİ

        Bartın'ın Ulus ilçesinde 2 ev ve 2 samanlığın yandığı köye gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, incelemelerde bulundu. Bakan Tunç burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "Tarım ve Orman Bakanımız şu anda Karabük'te bulunuyor. Karabük'te de büyük bir mücadele var. Safranbolu ilçemizde yangın devam ediyor. İnşallah söndürülür. Gece boyunca büyük bir mücadele olacak. Cana gelmesin; çünkü Eskişehir'de meydana gelen, Afyon'a sıçrayan yangında, yangın söndürme personellerimizden 10 orman işçimiz, 5’i Orman Teşkilatımızdan, 5’i de AKUT gönüllüsü yeşil vatanı korumak için canlarını feda etti, şehit oldu. Bu durum bizi derinden sarstı. Böyle acılar bir daha yaşanmasın istiyoruz. Tabii ormanlarımız önemli, onları korumamız lazım. Ama yangınla mücadele ederken, özellikle meskun mahallerde hemen tedbir alınmış. Mal yerine getirilir. Ben bütün köylülerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim bizi türlü afetlerden korusun. Ülkemizin değişik yerlerinde orman yangınları çıkıyor, söndürme çalışmaları devam ediyor. Tabii milletçe topyekun çok dikkatli olmamız lazım. Özellikle anız yakılması, ormanların yakınlarında ateş yakılması gibi konulara dikkat etmek gerekiyor. Ve bu anlamda da milletçe yeşil vatanımızı korumamız lazım. Tabii yeşil vatanımızı korumak için mücadele eden orman kahramanlarımıza da buradan teşekkür ediyoruz. Onlar cansiperane bir şekilde gayret gösteriyorlar. Her birine teşekkür ediyoruz. İnşallah bir daha bu tür afetlerle karşı karşıya kalmayız. Hepimize geçmiş olsun.”

        ‘YANGINLARDA 17 KİŞİ TUTUKLU DURUMDA’

        Bakan Tunç, yangınların çıkış sebepleriyle ilgili soruşturmaların sürdürüldüğünü ifade ederek, “Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da yangınlarla mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul'da çok sayıda uçak, çok sayıda helikopter, araç gereç; devletimizin tüm imkanları bu yangın söndürme çalışmalarında seferber ediliyor. Orman Teşkilatımız büyük bir gayret gösteriyor. Tabii rüzgarın etkisiyle hızlı yayılan yangınlar söz konusu oluyor. Tabii her bir yangının çıkış sebebi, her bir noktada farklı olabiliyor. Bunlarla ilgili yerlerde, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarımız gerekli soruşturmaları yapıyor. Şu anda bu yangınlarla ilgili olarak tutuklu olan kişiler de var, adli kontrol altında olan kişiler de var. Tabii bunların sayıları bazen artabiliyor ve soruşturmalar neticesinde yangının çıkış sebebi ortaya çıktığında verilen kararlar da değişik olabiliyor. O nedenle şu anda ülke genelinde son 15 gün içerisinde çıkan yangınlarda 17 kişi tutuklu durumda. Dolayısıyla bu soruşturmalar yargımız tarafından yapılıyor. Ve önemli olan bu yangınların çıkmaması, çıkan yangınların da herhangi bir can kaybına sebebiyet vermeden söndürülebilmesidir" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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