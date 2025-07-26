Bartın'da 2 ev ve 2 samanlık yandı; 9 köydeki anız yangını söndürüldü (2)

BAKANTUNÇ, 2 EVİN YANDIĞI KÖYE GELDİ

Bartın'ın Ulus ilçesinde 2 ev ve 2 samanlığın yandığı köye gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, incelemelerde bulundu. Bakan Tunç burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tarım ve Orman Bakanımız şu anda Karabük'te bulunuyor. Karabük'te de büyük bir mücadele var. Safranbolu ilçemizde yangın devam ediyor. İnşallah söndürülür. Gece boyunca büyük bir mücadele olacak. Cana gelmesin; çünkü Eskişehir'de meydana gelen, Afyon'a sıçrayan yangında, yangın söndürme personellerimizden 10 orman işçimiz, 5’i Orman Teşkilatımızdan, 5’i de AKUT gönüllüsü yeşil vatanı korumak için canlarını feda etti, şehit oldu. Bu durum bizi derinden sarstı. Böyle acılar bir daha yaşanmasın istiyoruz. Tabii ormanlarımız önemli, onları korumamız lazım. Ama yangınla mücadele ederken, özellikle meskun mahallerde hemen tedbir alınmış. Mal yerine getirilir. Ben bütün köylülerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim bizi türlü afetlerden korusun. Ülkemizin değişik yerlerinde orman yangınları çıkıyor, söndürme çalışmaları devam ediyor. Tabii milletçe topyekun çok dikkatli olmamız lazım. Özellikle anız yakılması, ormanların yakınlarında ateş yakılması gibi konulara dikkat etmek gerekiyor. Ve bu anlamda da milletçe yeşil vatanımızı korumamız lazım. Tabii yeşil vatanımızı korumak için mücadele eden orman kahramanlarımıza da buradan teşekkür ediyoruz. Onlar cansiperane bir şekilde gayret gösteriyorlar. Her birine teşekkür ediyoruz. İnşallah bir daha bu tür afetlerle karşı karşıya kalmayız. Hepimize geçmiş olsun.”