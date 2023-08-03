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        Başkent EDAŞ, Bartın'da kesintisiz elektrik için yatırımlarına devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 11:48
        Başkent EDAŞ, Bartın'da kesintisiz elektrik için yatırımlarına devam ediyor

        BARTIN (AA) - Başkent EDAŞ, Bartın'da kesintisiz elektrik dağıtımı için 2023 yılının ilk yarısında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlarla gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Bartın'da yılın ilk 6 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı.

        Başkent EDAŞ, Bartın'da hizmet verdiği 1497 trafo ve 7 bin 371 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

        Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus'ta 888 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 10 pano ile 61 trafo ve 25 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca, kentte 1690 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

        Bartın'da hizmet verdiği 147 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 4 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 87 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca, yeni 2 elektrik panosu montajı da yapıldı.

        Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamlarıyla Başkent EDAŞ, yılın ilk yarısında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

        Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

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