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        Bartın Üniversitesinde elektrik üretebilen "akıllı" pencere sistemi geliştirildi

        Bartın Üniversitesinde (BARÜ) geliştirilen elektrik üretebilen "akıllı" pencere sistemi patent aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 11:23 Güncelleme: 07.10.2023 - 11:28
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        Bartın Üniversitesinde elektrik üretebilen "akıllı" pencere sistemi geliştirildi
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        Bartın Üniversitesinde (BARÜ) geliştirilen elektrik üretebilen "akıllı" pencere sistemi patent aldı.

        BARÜ Proje ve Teknoloji Ofisinden öğretim görevlisi Dr. Erkan Aksoy'un çalışmaları sonucu atık polimerlerden ışıldayan filmler üretilerek güneş enerjisiyle elektrik üretilebilmesini sağlayan proje tamamlandı.

        Geri kazanılarak üretilen polimer kaplamanın "akıllı" pencerelere entegre edilmesiyle güneş ışığından emilen enerjinin daha uzun dalga boyuna dönüşümü sağlandı. Yoğunlaşan foton enerjinin polimer kaplama içerisinde lojistiğini esas alan sistem, Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun ardından tescillendi.

        - "Sürdürülebilir ve temiz enerji sistemiyle kendi elektriğimizi üretebileceğiz"

        Erkan Aksoy, "Atık Polimerlerden Standart Işıldayan Film Üretim Yöntemi" başlıklı projenin, Türkiye'de yerli ve milli bir ürün olarak enerji sektöründe yer alacağını söyledi.

        Temiz ve sürdürülebilir bir gelecek için güneş enerjisinin faydaya dönüştürülmesinde "moleküler fotonik" teknolojilerinin önemine değinen Aksoy, şöyle devam etti:

        "Bu buluş, akıllı pencere sistemlerinde güneş ışığını hasat ederek, emilen enerjinin daha uzun dalga boyuna dönüşümünü, ardından da bu yoğunlaşan foton enerjinin polimer kaplama içerisinde lojistiğini esas alan bir prototipi kapsamaktadır. Atık bir polimer türünün geri kazanımına da odaklandığımız bu çalışma, enerji üretiminin bir aracı olarak işlev görecektir. Kendi laboratuvar ortamlarımızda sentezlediğimiz yarı iletken yüksek teknoloji malzemeyi kullandık. Polimerin yüzde 99 atık malzeme olması da hem yenilenebilir hem sürdürülebilir kalkınma hedefimizi desteklemektedir. Sürdürülebilir ve temiz enerji sistemiyle kendi elektriğimizi üretebileceğiz."

        Aksoy, üretilen filmin birçok dış yüzeye, pencere sistemlerine monte edilebilir ve elektrik üretebilir olduğunu aktararak, "İleride hem ulusal hem uluslararası pazarda yer almasını hedefliyoruz. Bu noktada akademik üretkenliğimize odaklanan stratejilerle bizlere destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun'a teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

        - "Fikirden ürüne giden süreçte yarınlarımıza değer katıyoruz"

        BARÜ Rektörü Prof. Dr. Uzun da sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda üreten bir yükseköğretim kurumu olarak geleceğe kararlı adımlar attıklarını kaydetti.

        Uzun, fikirden ürüne giden süreçte topluma ulaşan işlere imza atıp yarınlara değer kattıklarını vurgulayarak, "Bu süreçte ortak geleceğimize değer katacak enerji alanındaki çalışmaları dolayısıyla öğretim görevlisi Erkan Aksoy'u tebrik ediyorum. Yerli ve milli imkanlarla üretilen katma değeri yüksek bu ürünün kalkınma dinamiklerimize katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle kalite eksenli büyüme, nitelikli bilgi ve nitelikli insan gücü gibi konularda bizlere verdikleri destekler dolayısıyla YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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