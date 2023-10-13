Bartın'da maden ocağındaki patlamadan yaralı kurtulan işçiler, arkadaşlarını unutamıyor

SELİM BOSTANCI - Bartın'da 14 Ekim 2022'de maden ocağında meydana gelen patlamadan ağır yaralı kurtarılan işçiler, kaybettikleri 43 arkadaşlarının acısını yüreklerinde hissediyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesine ait maden ocağında 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamanın üzerinden 1 yıl geçti.

Patlamadan ağır yaralı olarak kurtarılarak İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören madencilerden 40 yaşındaki Erol Bulduk, 2 ayı yoğun bakım olmak üzere 4,5 ay hastanede kaldı.

Vücudunun yüzde 85'inde oluşan yanık nedeniyle tedavisi ve rutin kontrolleri devam eden 2 çocuk babası Bulduk, patlamanın ardından yaşadıklarını AA muhabirine anlattı. Bulduk, ambulans uçakla götürüldüğü hastanede bilinçsiz bir şekilde 2 ay yoğun bakımda kaldığını, kendisine geldiğinde hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

- "Patlamayı dahi bilmiyordum"

Trafik kazası geçirdiğini düşündüğünü aktaran Bulduk, daha sonra olayın kendisine yavaş yavaş anlatıldığını kaydetti.

Bulduk, patlama anında bayıldığını ve o andan itibaren hiçbir şey hatırlamadığını dile getirerek, "Patlamayı dahi bilmiyordum. Normal ocakta çalışırken 2 ay sonra gözlerimi açtım, o 2 ay hiç yok. Hayatını kaybeden 43 madenci de vardiya arkadaşımdı. Hepsiyle sürekli beraberdik, yan yanaydık. Şimdi bakıyorum yanımdaki vefat etmiş. Evden bile daha çok birlikte olduğumuz arkadaşlar. Öğrendik ki 43 kişi hayatını kaybetmiş. Tabii kendi derdimize de düştük. Her yerimiz yanmış, parmaklar oynamıyor, dizlerim hareket etmiyor." diye konuştu.

Patlamanın üzerinden 1 yıl geçtiğini, arkadaşlarını kaybettiğine hala inanmak istemediğini belirten Bulduk, "Hepsinin de mekanları cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Hepsi de sevdiğim kardeşimdi. O gün de sürekli beraberdik, çay içtik, servise bindik, ocağa indik ve bu olay oldu. Ailemizden fazla onlarlaydık, hep iç içeydik. Elimizden gelen bir şey de yok." ifadelerini kullandı.

- "Kardeşimin ölümünü kabullenemiyorum, hala gelecekmiş gibi"

Aynı hastanede 6 ayı yoğun bakım olmak üzere 8 ay tedavi gören 40 yaşındaki İzzet Ak da vücudunun yüzde 90'ında meydana gelen yanık nedeniyle geçirdiği ameliyatların ardından yaşamını güçlükle sürdürüyor.

Ak, patlama anını hatırlamadığını, sadece bir ses duyduğunu kaydetti.

Yoğun bir tedavi sürecinin ardından 8 ay sonra taburcu edildiğini belirten Ak, şunları anlattı:

"Aralarında kardeşim Soner Ak'ın da yer aldığı 43 arkadaşımızı rahmetle anıyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun. Arkadaşlarımın öldüğünü 8,5 ay sonra öğrendim. Kurtulduğuma sevinemiyorum. Ailem için ayakta durmam lazım ama bir yandan da canım gitmiş. Kardeşimin ölümünü kabullenemiyorum. Hala gelecekmiş gibi."

İzzet Ak, kardeşini ve arkadaşlarını kaybetmenin acısını yüreğinde hissettiğini dile getirerek, "Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Belki evinde eşinle aynı bardaktan su içmezsin ama orada aynı bidondan su içerdik, aynı ekmeği paylaşırdık. Onlarla vakit geçirdiğin kadar eşinle çocuklarınla vakit geçirmezsin. Hepsinin de mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.