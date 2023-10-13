CHP Bartın İl Başkanlığına İsmail Cem Akyol seçildi
CHP Bartın İl Başkanlığına İsmail Cem Akyol seçildi.
CHP Bartın İl Başkanlığına İsmail Cem Akyol seçildi.
Bartın Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen CHP Bartın 38. Olağan İl Kongresinin divan başkanlığını CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka yaptı.
Mehmet Yıldırmak ile İsmail Cem Akyol'un aday olduğu kongrede, 193 delegenin 185'i oy kullandı.
Oyların 94'ünü alan İsmail Cem Akyol, CHP Bartın İl Başkanı oldu. Diğer aday Yıldırmak ise 91 oy aldı.
Kongrede, il yönetim kurulu, disiplin kurulu ve kurultay delegeleri de belirlendi.
Kongrenin ardından Akyol, kendisine destek verenlere teşekkür etti.