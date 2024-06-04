Çalışmaların Bartın halkına hayırlı olmasını dileyen Yalçınkaya, tesislerin daha konforlu ve çağdaş bir hizmet sunacağını ifade etti.

Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, gazetecilere, tesisin iç ve dış cephesinde bakım ve tadilat çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Düğün, kına, nikah ve sünnet törenlerinin yanı sıra birçok sosyal faaliyete ev sahipliği yapan Bartın Belediyesi Sosyal Tesisleri yenilendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.