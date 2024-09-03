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        BARÜ'de "Feed the Future" projesi toplantısı gerçekleştirildi

        Bartın Üniversitesinin (BARÜ) başvuru sahipleri arasında yer aldığı ve desteklenmeye hak kazanan "Feed the Future" projesi kapsamında toplantı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 14:58 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:01
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        BARÜ'de "Feed the Future" projesi toplantısı gerçekleştirildi
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        Bartın Üniversitesinin (BARÜ) başvuru sahipleri arasında yer aldığı ve desteklenmeye hak kazanan "Feed the Future" projesi kapsamında toplantı yapıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gelecek Araştırmaları Derneği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), BARÜ ve Bartın Bilim Eğitim Derneğinin başvuru sahibi olduğu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün iştirakleriyle Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanlığında desteklenme hakkı kazanan proje dolayısıyla Ağdacı Yerleşkesi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, yenilikçi sistemlerle donatılmış akıllı seralar tanıtıldı, katılımcılarla görüş alışverişi yapıldı.

        Toplantının ardından BARÜ’nün yeni teknolojilere uyumlu modern sistemlerle donatılmış uygulama sahası ziyaret edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, seracılık faaliyetlerine her geçen gün artan ilgiyle oluşturulan modern sera sisteminin, Bartın ili başta olmak üzere bölgenin ve ülkenin tarımsal geleceğine değer katacağını belirtti.

        İklim değişikliklerinden ve doğal afetlerden etkilenen bir alan olan tarımsal üretimde yeni teknolojilerle etkin ve verimli stratejilerin uygulanmasının önemli olduğunu vurgulayan Uzun, "Bu doğrultuda ortak başvuru sahibi olduğumuz 'Feed the Future' projesi kapsamında üniversitemiz bünyesinde Tarım Teknolojileri Laboratuvarı ile akıllı seralar oluşturduk. Son teknolojiler ile donatılan seralarımızda uzaktan kontrol edilebilen sulama, gübreleme ve havalandırma sistemlerini otomatik hale getirdik. Büyük kısmı bölgemiz için ilk olma özelliği taşıyan akıllı seracılık faaliyetlerinin tarımsal üretimde ilimiz ve bölgemiz için örnek teşkil etmesini diliyorum." ifadesini kullanıldı.

        Toplantıya, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, BAKKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik ve davetliler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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